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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعليق مفاجئ من عزة لبيب على قرار اعتزال حماتها ليلى طاهر

عزة لبيب
عزة لبيب
عادل نصار

استضافت الاعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة عزة لبيب.

وخلال اللقاء كشفت الفنانة عزة لبيب، تفاصيل جديدة عن بدايتها في المجال الفني ودخولها عالم التمثيل من اوسع ابوابه.

علقت الفنانة عزة لبيب، على اعتزال حماتها الفنانة ليلى طاهر، موضحة أن قرار الاعتزال صائب في سبيل الحفاظ على مشوارها الفني، بجانب التعليق على جدل تصريحها السابق حول مغازلة الرجل للمرأة أمام زوجته.

عزة لبيب: قرار اعتزال ليلى طاهر في محله
وقالت عزة لبيب، في لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس: الفنانة ليلى طاهر معتزلة بقالها كذا سنة، ومفيش حد كتبلها حاجة تليق بتاريخها الفني وقرار اعتزالها صائب وفي محله.

وتابعت عزة لبيب: هي بتزعل من الشائعات اللي بتطلع عليها كل شوية وبتقولهم أنتم مستعجلين عليا ليه؟، والشائعات دي دمها تقيل.

أما عن تصريحها السابق، حول مغازلة الرجل للمرأة أمام زوجته، فعلقت عزة لبيب: مفيش مشكلة لو الراجل اللي معايا بيثني على جمال واحدة قدامي، الله جميل يحب الجمال، ودي مش حاجة هتقلل من قيمتك ولا كرامتكك، أنا وهو ممكن نبص ونقول الله شعرها جميل، ولكن لازم تحترم الست اللي معاك والموضوع ميزيدش عن حده.

عزة لبيب ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز ليلى طاهر

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