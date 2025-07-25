محافظ شمال سيناء: مصر قالت لا لأمريكا .. والرئيس السيسي خاطب العالم

قال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء إن هناك اتفاقيات دولية والدولة تدير أمورها بشكل سليم، ولا يوجد ما يسمى فتح المعبر بالقوة، ويتم إدارة الأمور بمنتهى الشجاعة.

التهجير أو الظلم

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مين يقدر يقول لأمريكا لأ؟، مصر قالت لأمريكا لأ؟، والرئيس خاطب العالم وقال أنا مش هشارك في التهجير أو الظلم، وهناك دول كبيرة تشارك في عمليات إدخال المساعدات الإنسانية، لكن الدولة المصرية تتحمل الجانب الأكبر».

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن هناك معبر رفح مع مصر والذي لم يغلق أبدا، وهناك جزء عن الجانب المصري والآخر عند الفلسطيني، وحاليا تغلقه إسرائيل.

دخول المساعدات لغزة

وأكد أن الدولة المصرية كانت فطنة تماما من موضوع تهجير الفلسطينيين، والأيام الأخيرة شهدت دخول مساعدات إنسانية كبيرة لقطاع غزة.

ولفت إلى أن قطاع غزة بدأ الدخول في مجاعة، وهناك قوانين وأبعاد لأمن الشرق الأوسط، والأمر ليس بهذه البساطة.