الأقصر .. مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم مرشحي مجلس الشيوخ

نظّم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد مرشحي الحزب على المقاعد الفردية ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في ميدان سيدي أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، وسط مشاركة جماهيرية غفيرة من أبناء المحافظة بمختلف مراكزها.

شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب البارزين، على رأسهم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد للحزب، والنائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين الحزب بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى مرشحي الحزب: النائب محمد عبد العليم الضبعاوي، والأستاذ ناصر أحمد الضوي، عن المقاعد الفردية ضمن القائمة الوطنية.

وأكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية داعمة، مشددين على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030.

واختتم المؤتمر بكلمات قوية ومُلهمة من القيادات الحزبية والمرشحين، حملت رسائل طمأنة وثقة في وعي المواطن المصري، ودوره المحوري في إنجاح الاستحقاقات الدستورية، وتحقيق مستقبل أفضل للوطن.