ملصقات ورسائل توعية.. الأقصر تواصل الحملات في شوارع الطود ضد الإدمان

أطلقت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حملة موسعة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات في شوارع وميادين قرى مركز ومدينة الطود، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، وتحت إشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام.

شملت الحملة توزيع ملصقات ومنشورات توعوية بأماكن التجمعات الحيوية، إلى جانب تقديم رسائل مباشرة للمواطنين عن الآثار النفسية والجسدية الخطيرة للإدمان، خاصة بين الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى تعريفهم بخدمات الخط الساخن المجاني (16023) الذي يوفر العلاج والدعم السري للمحتاجين.

وأكد أحمد عبد اللطيف الشناوي، مدير وحدة حماية الطفل بالطود، أن الحملة لاقت تفاعلًا من مختلف الفئات، فيما أوضحت نجوى إبراهيم، مديرة الوحدة العامة، أن الجهود مستمرة ضمن خطة متكاملة تشمل المدارس والمراكز الشبابية والمواقف العامة، بهدف بناء وعي مجتمعي مستدام يحمي النشء من خطر المخدرات.



