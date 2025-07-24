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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس مدينة الأقصر: نقترب من «زيرو بطالة» وانتعاش السياحة الداخلية

الممشى السياحى بالأقصر
الممشى السياحى بالأقصر
علي مكي

أعلن المهندس حاتم جابر، نائب رئيس مدينة الأقصر، أنه تم استبدال معديتين متهالكتين من معديات الأهالي الثلاث باثنتين جديدتين، وتم تدشينهما رسميًا في 30 يونيو الماضي، في خطوة هدفت لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المشروع جاء تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، الذي شدد على ضرورة استبدال الوحدات القديمة بأخرى حديثة لخدمة المواطن البسيط، رغم أن هذه المعديات كانت ضمن مشروع استثماري، وتم سحبها لإعادة تخصيصها للاستخدام العام.

وأشار “جابر”، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “النهار”، إلى أن سعر تذكرة العبّارة رمزي للغاية، حيث تبلغ 3 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، سواء ذهابًا أو إيابًا، مؤكدًا أن استخدامها لا يقتصر على التنقل، بل أصبحت متنفسًا ونزهة مائية لسكان المدينة والسائحين على حد سواء، إذ يقضي العديد من المواطنين أوقاتًا ممتعة على متن العبّارات دون حتى النزول عند محطات الوصول، وهو ما يعكس تحولها إلى أحد معالم المدينة.

وأضاف أن الرحلات بين البر الشرقي والغربي تتم بوتيرة منتظمة كل سبع دقائق تقريبًا، وأن العبّارات الثلاث تخدم يوميًا ما يتراوح بين 15 إلى 20 ألف مواطن، مع تزايد الإقبال من المواطنين والأسر للاستمتاع بالرحلات النيلية.

وتابع نائب رئيس المدينة أن المشروع لم يكتفِ بتحسين مستوى الخدمة فقط، بل ساهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الأقصر، مؤكدًا أن الممشى السياحي المحيط بالمعديات مجهّز بكراسي ومقاعد عامة للمواطنين دون تكلفة، فضلًا عن وجود محال تجارية ومقاهٍ تقدم خدمات ترفيهية وتوفر وظائف جديدة، ما يجعل المدينة تقترب فعليًا من "زيرو بطالة"، على حد وصفه.

وأكد أن محافظة الأقصر تشهد حاليًا طفرة في المشروعات الاستثمارية والسياحية والزراعية، بما يعزز الخريطة الاستثمارية والتنموية لها، مشددًا على أن المحافظة تسير في اتجاه تنموي واضح ومتميز بفضل دعم القيادة التنفيذية للمواطن والمستثمر على السواء.

الأقصر الممشى النيلى معديات الأهالى

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