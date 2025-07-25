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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر .. افتتاح معرض أهلاً مدارس بمدينة الطود

نائب محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات المدرسية بمدينة الطود
نائب محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات المدرسية بمدينة الطود
شمس يونس

 شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات معرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بقرية العديسات بحري التابعة لمركز ومدينة الطود، والذي ينظمه اتحاد بشبابها بمحافظة الأقصر.


يضم المعرض تشكيلة واسعة من المستلزمات الدراسية والملابس بأسعار مخفضة، وذلك في إطار حرص اتحاد بشبابها على دعم المجتمع المحلي وخدمة الطلائع والشباب وأسرهم ضمن مبادرة "بشبابها سند لأولادنا" لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

شهد فعاليات الافتتاح رئيس مدينة الطود أحمد حسن أبو الحسن، ويوسف شعبان رئيس مجلس إدارة اتحاد بشبابها بالأقصر، وطارق السليمي منسق مركز الطود وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من القيادات الشعبية بمدينة الطود.

يذكر أن اتحاد بشبابها هو هيئة شبابية مصرية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 857 لسنة 2024 ، وفقا لأحكام المادة (٢٦) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ ويعمل تحت منظومة وزارة الشباب والرياضة.

وكان اتحاد بشبابها بمحافظة الأقصر قد أعلن إطلاق مبادرة تحت مسمى "بشبابها سند لأولادها " بجميع قرى المحافظة، بهدف دعم الأطفال والشباب والأسر من خلال أنشطة متنوعة تنموية وتوعوية وترفيهية تسعى إلى ترسيخ القيم الإيجابية وبناء وعي مجتمعي حقيقي لدى النشء وتفعيل دور الشباب في خدمة قراهم ومجتمعاتهم بشكل فعّال ومؤثر.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر، بالمبادرات المجتمعية الهادفة التي تساهم في رفع الأعباء عن الأسر المصرية وتقوم بالتسهيل عليهم ، مشيدا بدور اتحاد بشبابها بمحافظة الأقصر وسعيه إلى التفاعل مع قضايا المجتمع على أرض الواقع ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية.

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