الأنبا أقلاديوس يستقبل وفد من البنك الزراعي بالأقصر

استقبل نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، وفدًا من قيادات فرع البنك الزراعي المصري بالأقصر.

توطيد العلاقات مع المؤسسات الدينية

تأتي الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الدينية بالمحافظة.

رحّب نيافة الأنبا أقلاديوس بالضيوف، وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك وتقديم الدعم للأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بحث احتياجات الدير المستقبلية.

كما أكّد مسؤولو البنك على أهمية دور المؤسسات الدينية في التنمية المجتمعية، وعلى حرص البنك على تقديم كل الدعم الممكن لمختلف قطاعات المجتمع بالأقصر.