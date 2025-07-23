البابا تواضروس يلتقي زوجات كهنة الإسكندرية المتنيحين | صور

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالإسكندرية، أرامل كهنة الإسكندرية.

عبر قداسة البابا عن فرحته بهذا اللقاء مقدمًا الشكر للزوجات اللاتي قدمن وكرّسن حياتهن في الخدمة مع أزواجهن، منوهًا إلى أن هناك مصادر للتعزية تستطيع أن تسندهن، مثل القداسات والقراءات والصلوات.

واستمع قداسته إلى خبرات حياتية عاشتها بعض الزوجات مع أزواجهن قبل وبعد انتقالهم للسماء.

وعبرت الحاضرات عن سعادتهن بلقاء قداسة البابا وقدّمن الشكر لقداسته على اهتمامه بهن.

وحضر اللقاء صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.