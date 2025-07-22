تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب "اللحام" بالمكتب البابوي للمشروعات بحضور البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج التدريب على مهنة اللحام، أحد برامج المكتب البابوي للمشروعات، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المصري لسوق العمل في إطار دعم التعليم الفني.

جاءت الاحتفالية بحضور ممثلين عن مصنع ٢٠٠ الحربي، الذي تعاون مع المكتب البابوي للمشروعات في تقديم الجزء العملي من البرنامج التدريبي داخل المصنع، بالإضافة إلى تقديم التدريب النظري في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شمل البرنامج أيضًا تدريبًا خاصًا بتنمية المهارات الشخصية مثل إعداد السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية، قدمته مؤسسة ايجيكوبت.

وسلم قداسة البابا شهادات إتمام الدورة التدريبية للخريجين، مؤكدًا في كلمته على أهمية التعليم الفني ودوره في فتح فرص عمل حقيقية أمام الشباب في مصر، كما أشاد قداسته بالدور الذي يلعبه التعليم الفني في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في حركة التطور الصناعي التي تشهدها مصر حاليًا.

كما حرص قداسة البابا على تشجيع الشباب المصري على الاتجاه إلى التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره من المجالات الواعدة التي توفر فرصًا حقيقية لسوق العمل وتخدم الاقتصاد الوطني.

شهد الحفل كذلك حضور عدد من رجال الأعمال الذين أبدوا رغبتهم في تعيين عدد من خريجي هذا البرنامج، وتوفير فرص عمل لهم، تقديرًا لمستوى التدريب الذي تلقوه، بما يساهم في ربط التدريب العملي المباشر باحتياجات سوق العمل.