تنفيذ حملات نظافة بالطرق المؤدية إلى المقرات الانتخابية بالأقصر

قامت رئاسة مركز ومدينة الطود والوحدات التابعة لها بتنفيذ حملات مكثفة لرفع كفاءة البيئة المحيطة بمقار اللجان الانتخابية.

يأتى ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية، وبتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وحرصًا على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم .

وشملت الحملة أعمال رفع القمامة والأتربة وتمشيط الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مقار الصناديق الانتخابية بنطاق المركز، وذلك لضمان سهولة الحركة والوصول الآمن للمواطنين يوم الانتخاب.

وأكد أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، أن فرق النظافة والطوارئ التابعة للوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لضمان جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة وتأمين الطرق المؤدية إليها.

وشدد رئيس مدينة الطود ، على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بالمستوى البيئي والخدمي استعدادًا للحدث الانتخابي، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة في حالة تأهب قصوى بتوجيهات محافظ الأقصر، لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين خلال فترة التصويت.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود رفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.