رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة سور مبنى التليفزيون

عقب الجولة الميدانية للمهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بعدد من شوارع مدينة الأقصر، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير والنظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، علي الفور بتنفيذ تكليفات محافظ الأقصر برفع كفاءة سور مبنى التليفزيون بشارع التلفزيون وسط مدينة الأقصر، وحالة الشوارع العامة والمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع حي جنوب بتفقد حالة النظافة العامة وترميم البلدورات بالسور الخارجي بمبني التليفزيون، وتابع الشرابي جولته برفقة المهندس أسعد مصطفي مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، وذلك لبدء تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر بطلاء سور مبنى التليفزيون بما يتماشى مع الشكل الجمالي المميز لمدينة الأقصر العريقة، مع الالتزام بالهوية البصرية للمحافظة، كما شدد على ضرورة ترميم بلاط الإنترلوك المحيط بالمبنى ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، نظرًا لكونها من أكثر المناطق ازدحامًا بالكثافة السكانية.

كما تفقد رئيس مدينة الأقصر، ميدان صلاح الدين، للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الميدان والتأكيد على سرعة تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.