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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الجيزة يعتذر للمواطنين: لكم كل الحق في الغضب.. وأزمة الكهرباء والمياه بدأت في الانفراج

المياه
المياه

قدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتذارًا رسميًا لأهالي المحافظة المتضررين من أزمة انقطاع المياه والكهرباء التي تزامنت مع موجة الحر الشديدة، مؤكدًا أن المواطنين «لهم كل الحق في الغضب الشديد» لما تعرضوا له من معاناة في ظل ظروف حياتية قاسية.

وقال «النجار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، والإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن الأزمة التي استمرت لما يقرب من 24 ساعة، بدأت بالفعل في الانفراج خلال الساعات القليلة الماضية، حيث عاد التيار الكهربائي تدريجيًا في عدد من المناطق، على أن يتم استكمال إعادة الخدمة لبقية المناطق المتأثرة خلال الدقائق والساعات المقبلة.

وأضاف النجار: «نعلم تمامًا أن الكهرباء والمياه ليستا رفاهية بل من ضروريات الحياة اليومية، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة»، مشددًا على أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من معالجة الأعطال وضمان عدم تكرار الأزمة.

وتابع: «الناس لهم كل الحق علينا، وأكرر اعتذاري لكل المواطنين المتضررين»، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

انقطاع المياه محافظة الجيزة اعتذار محافظ الجيزة

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