إنجلترا تثأر من إسبانيا وتتوج بلقب أمم أوروبا

ثأر منتخب إنجلترا من خسارته أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية 2023، وتغلب على منافسه 3 / 1 بركلات الترجيح، ليتوج بكأس النسخة 14 من أمم أوروبا للسيدات "يورو 2025"، للمرة الثانية على التوالي، اليوم الأحد.

و سجل المنتخب الإسباني هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق ماريونا كالدينتي في الدقيقة 25 من المباراة التي أقيمت وسط حضور جماهيري يزيد بقليل عن 34 ألف متفرج في مدرجات ملعب "سانت جاكوب بارك" الخاص بنادي بازل السويسري.

وأدرك المنتخب الإنجليزي التعادل في الدقيقة 57 بهدف أليسيا روسو، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين، وركلات الترجيح التي ابتسمت لإنجلترا حاملة اللقب، لتفوز بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد التفوق 3 / 1 في ركلات الترجيح.

بهذا التتويج أيضا، رد منتخب إنجلترا اعتباره من الخسارة صفر / 1 في نهائي كأس العالم قبل عامين أمام إسبانيا التي فشلت في التتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

وتساوى المنتخب الإنجليزي أيضا برصيد لقبين مع النرويج، بينما تعتلي ألمانيا قائمة الأكثر تتويجا برصيد (8 ألقاب).