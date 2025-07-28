موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة ووصلت ذروتها بداية من الجمعة الماضية.

انخفاض درجات الحرارة



ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأربعاء المقبل متوقع انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3: 4 درجة لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة ل 35 درجة .

حالة الطقس اليوم



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين 28 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها مصر حاليا.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ : “ابتداءً من الاثنين 28 يوليو تبدأ الراحة التدريجية من موجة الصهد الشديدة والقبة الحرارية اللي ضربت البلاد الفترة الماضية”.

زوال القبة الحرارية

وأكد "فهيم" خلال تصريحات له، أن زوال القبة الحرارية سيكون يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، بعد 3 أيام من الصهد الخانق والحرارة الشديدة، تبدأ الراحة التدريجية من تأثيرات القبة الحرارية يوم الإثنين، وتنتهي تمامًا يوم الثلاثاء .

وأضاف أن أهم الظواهر المناخية التى تحدث هى الآتي:

انخفاض تدريجي في الحرارة

• القاهرة والدلتا: هتنزل لـ 37 – 39° م

• الصعيد: هتوصل لـ 40 – 41° م بدل من 44

• ليلاً: هتنخفض الحرارة لـ 26 – 27° بدل 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 41 27

6 أكتوبر 42 27

بنها 40 28

دمنهور 37 27

وادي النطرون 41 26

كفر الشيخ 37 27

المنصورة 40 28

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 41 27

طنطا 40 27

دمياط 36 26

بورسعيد 37 28

الإسماعيلية 43 26

السويس 42 27

العريش 40 26

رفح 38 25

رأس سدر 40 26

نخل 41 22

كاترين 34 19

الطور 38 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 35 25

العلمين 35 24

مطروح 32 24

السلوم 36 25

سيوة 41 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 31

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 44 31

حلايب 39 30

أبو رماد 42 29

رأس حدربة 39 30

الفيوم 42 26

بني سويف 43 27

المنيا 43 26

أسيوط 43 27

سوهاج 43 27

قنا 45 28

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادي الجديد 44 25

أبوسمبل 45 28



