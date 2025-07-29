الشاهد: انخفاض أسعار السكر والأرز والدقيق منذ بداية العام

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن أسعار عدد من السلع الأساسية شهدت انخفاضًا منذ بداية العام، مشيرًا إلى تراجع أسعار السكر والأرز والدقيق بين يناير ويونيو 2025.

وأوضح الشاهد أن ثبات الأسعار رغم ارتفاع المحروقات يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن السوق، مؤكدًا أن الغرفة تواصل جهودها بالتعاون مع الحكومة للحفاظ على هذا الاستقرار.

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وطالب الشاهد بزيادة الدعم الموجه للصناعة وتقديم مزيد من التيسيرات للمصنعين، بما ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعار السلع النهائية.

وأشار إلى أن توفير بيئة داعمة للإنتاج المحلي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار السوق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.