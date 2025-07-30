بطريقة طبيعية.. 6 أطعمة ومشروبات تخلّصك من رائحة العرق المزعجة في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تصبح مشكلة التعرق ورائحة الجسم مصدر إزعاج للكثيرين، خاصة أن العرق نفسه لا يحمل رائحة، بل تظهر الرائحة عندما يتفاعل مع بكتيريا الجلد.

أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق

ورغم الاعتماد الواسع على مزيلات العرق، إلا أن هناك حلولاً طبيعية فعالة، تتمثل في تناول أطعمة ومشروبات تساعد على تقليل الروائح غير المرغوبة وتحسين صحة الجلد.

فيما يلي 6 أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق، وفقًا لما ذكره موقع Times of India:

الفواكه الحمضية

ـ الفواكه الحمضية:

مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، حيث تعمل على إزالة السموم من الجسم وتقليل المركبات المسؤولة عن الروائح الكريهة. كما تُحافظ على نضارة البشرة وتدفق السوائل داخل الجسم.

الشاي الأخضر

ـ الشاي الأخضر:

يحتوي على مركبات مقاومة للبكتيريا مثل EGCG، ما يجعله فعالًا في تقليل رائحة الفم والجسم، كما يساهم في تقليص المسام وتقليل التعرق.

المكسرات والبذور

ـ المكسرات والبذور:

تُعد مصدرًا غنيًا بالزنك، وهو معدن أساسي للسيطرة على رائحة الجسم. نقص الزنك قد يؤدي إلى تفاقم الروائح الكريهة، لذا يُنصح بتناول حفنة من اللوز أو بذور دوار الشمس يوميًا.

الخضروات الورقية الخضراء

ـ الخضروات الورقية الخضراء:

كالسبانخ والخس والكرنب، فهي تحتوي على الكلوروفيل الذي يساعد في تنقية الجسم من المركبات المسببة للروائح. وقد أظهرت دراسات تحسنًا ملحوظًا في رائحة الجسم لدى أشخاص يعانون من حالات تسبب روائح شديدة بعد تناول الكلوروفيل بانتظام.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

ـ الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك:

مثل الزبادي والمخللات الطبيعية، حيث تعمل على تحسين صحة الأمعاء، مما يقلل من نمو البكتيريا الضارة المسببة للروائح على الجلد.

الحبهان (الهيل)

ـ الحبهان (الهيل):

يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد في تنظيم هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، والذي بدوره يؤثر على كمية العرق المُفرَز.

هذه الأطعمة والمشروبات ليست فقط مفيدة في تقليل رائحة العرق، لكنها أيضاً تعزز صحة الجسم بشكل عام، وتُعد بدائل طبيعية وآمنة لمزيلات العرق الكيميائية.