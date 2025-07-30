قيادي بـ المؤتمر: المشاركة في انتخابات الشيوخ مسئولية وطنية تعكس وعي الشعب

أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استحقاقًا دستوريًا ومحطة مهمة في مسيرة الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس مدى وعي المواطنين وحرصهم على دعم الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد القبطان وليد جودة، على أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم التشريعات، وتقديم الرؤى المتخصصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يعزز من جودة السياسات العامة ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشاركة القوية في هذا الاستحقاق ترسل رسالة ثقة للعالم بأن الشعب المصري شريك أصيل في صنع القرار، ويملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين من يعمل لأجل المصلحة العامة ومن يسعى وراء الشعارات فقط.

واختتم القبطان وليد جودة تصريحه بالتأكيد على أن حزب المؤتمر حريص على الدفع بكوادر وطنية تمتلك الكفاءة والرؤية، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، داعيًا جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في رسم مستقبل البلاد.