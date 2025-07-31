أسدلت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة الستار على قضية وفاة لاعب منتخب مصر للتجديف عبدالله محمد، حيث قضت برفض استئناف سائق النقل الثقيل "تريلا"، وأيدت الحكم الصادر بسجنه 5 سنوات، بعد إدانته بالتسبب في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة اللاعب وأصاب زميله.

حبس 5 سنوات لسائق التريلا المتسبب في وفاة لاعب منتخب مصر للتجديف

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة السائق "م. خ" بالسجن 5 سنوات، كما قضت بحبس مالك السيارة 3 سنوات، على خلفية إهماله في صيانة المركبة وتمكين السائق من قيادتها بشكل يخالف شروط الأمان.

وتعود الواقعة إلى حادث تصادم مأساوي أسفر عن وفاة عبد الله محمد لاعب منتخب مصر للتجديف، وإصابة لاعب آخر، ما أثار حالة من الحزن الشديد في الأوساط الرياضية.