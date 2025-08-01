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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية يوميا علي الفطار

الطعمية
الطعمية
ريهام قدري

تناول الطعمية (الفلافل) يوميًا على الفطور يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على الجسم، حسب الكمية وطريقة التحضير والحالة الصحية للفرد.

 إليك ما يمكن أن يحدث للجسم:

 الفوائد :

مصدر جيد للبروتين النباتي
الطعمية مصنوعة من الفول أو الحمص، ما يجعلها غنية بالبروتين النباتي، وهو مفيد لبناء العضلات والشعور بالشبع.

غنية بالألياف
تساعد على تحسين الهضم، وتعزيز حركة الأمعاء، وتقليل مشاكل الإمساك.

تمد الجسم بالطاقة
مزيج الكربوهيدرات والبروتين والدهون يعطيك طاقة تستمر لساعات خلال اليوم.

مضادات أكسدة طبيعية
البقدونس، الكزبرة، الثوم والبصل المستخدمون في الطعمية يحتويون على مضادات أكسدة تقاوم الالتهابات وتعزز المناعة.

 الأضرار أو التأثيرات السلبية عند تناولها يوميًا:

ارتفاع نسبة الدهون والسعرات الحرارية
الطعمية المقلية تمتص كمية كبيرة من الزيت، ما يرفع من نسبة الدهون المشبعة والسعرات، ويؤثر على الوزن وصحة القلب.

مشاكل في الهضم والانتفاخ
قد تؤدي إلى الغازات والانتفاخ عند البعض بسبب الفول أو الحمص والتوابل.

زيادة الكوليسترول الضار (LDL)
القلي العميق المتكرر في زيت غير صحي يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول السيئ في الدم.

خطر على مرضى القولون أو المعدة الحساسة
البهارات والثوم قد تؤدي إلى تهيج القولون أو حموضة المعدة إذا تم تناولها يوميًا.

 نصائح لتناول الطعمية بشكل صحي:

 

استخدم زيتًا نظيفًا ومرة واحدة للقلي.
جرّب الطعمية المشوية أو في القلاية الهوائية بدلًا من المقلية.
تناولها مع خضار طازجة وخبز أسمر لتقليل الأثر السلبي.
لا تتناولها بكثرة يوميًا؛ 2 إلى 3 مرات في الأسبوع تعتبر كمية مناسبة.

الطعمية وجبة لذيذة ومغذية، لكنها تفقد قيمتها إذا تم تناولها يوميًا بشكل مفرط وبطريقة غير صحية. التوازن هو السر.

الطعمية فوائد الطعمية أضرار الطعمية

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