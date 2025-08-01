سعر اليورو أمام الجنيه مساء اليوم 1-8-2025

شهد سعر اليورو أمام الجنيه استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025، علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر اليورو اليوم

بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه على مستوي البنوك منذ آخر يوم عمل أمس الخميس، تمهيدا لتنفيذ قرار العطلة الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 55.59 جنيه للشراء و 55.75 جنيه للبيع

أقل سعر

بلغ أقل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.15 جنيه للشراء و 55.81 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.35 جنيه للشراء و 55.99 جنيه للبيع في ميد بنك

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.39 جنيه للشراء و 55.43 جنيه للبيع في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.4 جنيه للشراء و 55.788 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

متوسط سعر اليورو في البنوك

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.42 جنيه للشراء و 55.81 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان، البركة".

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.44جنيه للشراء و 55.83 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و أبوظبي الوطني

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.45 جنيه للشراء و 55.83 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي"

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.46 جنيه للشراء و 55.76 جنيه للبيع في بنوك " مصر، القاهرة، فيصل الاسلامي".

سعر اليورو في البنوك الأخري

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.49 جنيه للشراء و 56.29 جنيه للبيع في بنوك " نكست، قطر الوطني QNB".

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.54 جنيه للشراء و 55.89 جنيه للبيع في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.6 جنيه للشراء و 55.766 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 55.69 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و بيت التمويل الكويتي و كريدي أجريكول و HSBC.

أعلي سعر يورو

وبلغ أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 55.71 جنيه للشراء و 56.1 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

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