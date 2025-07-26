سعر اليورو بالبنوك اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر

ينشر صدى البلد سعر اليورو أمام الجنيه في تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025، داخل السوق المصرية.
وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك اللمركزي
بلغ متوسط سعر اليورو مقابل اللجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع
أقل سعر
وصل أقل سعر يورو مقابل الجنيه نحو 57.18 جنيه للشراء و 57.85 جنيه للبيع في ميد بنك
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.19 جنيه للشراء و 57.36 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان
ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.21 جنيه للشراء و 57.76 جنيه للبيع في المصرف المتحد.
ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.25 جنيه للشراء و 57.71 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.29 جنيه للشراء و 57.8 جنيه للبيع في بنك نكست
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.28 جنيه للشراء و 57.53 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.
متوسط السعر
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.43 جنيه للشراء و 57.77 جنيه للبيع في بنك مصر
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.45 جنيه للشراء و 57.72 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".