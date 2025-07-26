سعر اليورو بالبنوك اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر

ينشر صدى البلد سعر اليورو أمام الجنيه في تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025، داخل السوق المصرية.

وصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك اللمركزي

بلغ متوسط سعر اليورو مقابل اللجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل أقل سعر يورو مقابل الجنيه نحو 57.18 جنيه للشراء و 57.85 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.19 جنيه للشراء و 57.36 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.21 جنيه للشراء و 57.76 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه السبت 26-7-2025 سعر الذهب اليوم 26-7-2025

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.25 جنيه للشراء و 57.71 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.29 جنيه للشراء و 57.8 جنيه للبيع في بنك نكست

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.28 جنيه للشراء و 57.53 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

متوسط السعر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.43 جنيه للشراء و 57.77 جنيه للبيع في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.45 جنيه للشراء و 57.72 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".