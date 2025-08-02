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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب للمشككين فى دور مصر: اسألوا أهل وعشائر غزة

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تقدير الهيئة العليا لشؤون العشائر فى غزة عن عظيم شكرها وتقديرها للمواقف الثابتة والمشرفة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا المحاصر فى قطاع غزة فى ظل ما يعانيه من تجويع وقتل وإبادة ، بمثابة صفعة قوية على وجوه كل المشككين فى الدور التاريخى والمحوري الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد " أباظة " فى بيان له، أصدره اليوم بتأكيد الهيئة على أن هذه المواقف ليست غريبة عن دولة مصر وقيادتها الحكيمة التى بادرت منذ اللحظات الأولى لحرب الإبادة فى إظهار مظلومية الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم السياسى والاغاثى للفلسطينيين ولا تزال تلك الخطوات الإيجابية نتلمس آثارها فى الموقف الفرنسى الذى يحشد اليوم للاعتراف بدولة فلسطين وأن الهيئة على إدراك كامل بحجم التحديات التى تواجهها مصر ، فإنها أيضًا تتابع بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة.

مؤكداً أن تأكيد الهيئة على أن أهل غزة يحملون فى قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر العروبة وللرئيس عبد الفتاح السيسي. إدراكًا لدورها التاريخى فى دعم صمودهم وحرصها الدائم على تخفيف آلامهم. أن هذه الروابط الأخوية المتينة هى سندنا الحقيقى فى وجه التحديات يعد دليلاً قاطعاً على أن هناك حملة ممنهجة يقودها كل المنتمين لقوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة سؤالاً لأمثال هؤلاء قائلاً : لماذا لم تسألوا أهل غزة والشعب الفلسطيني وقياداته الشرعية عن الدور المصرى ؟ ولماذا هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة ضد الدولة المصرية وفى هذا التوقيت ؟ مؤكداً أن مصر وقائدها البطل وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم كانوا ولايزالون وسوف يظلون على موافقهم الثابتة والتاريخية فى تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني حتى يتحقق حلمه من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

غزة السيسي النائب أحمد فؤاد أباظة الشعب الفلسطيني دولة فلسطين

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