إبراهيم المنيسي يهاجم وكلاء اللاعبين بسبب ديانج

هاجم إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، وكلاء اللاعبين، بسبب أزمة تجديد عقد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويستمر النادي الأهلي في خوض مفاوضات مع المالي ديانج لتجديد عقده والحفاظ عليه، مع اقتراب نهايته بنهاية موسم 2025/2026.

وقال إبراهيم المنيسي، في فيديو عبر قناته على “يوتيوب”: "مفاوضات الكابتن يوسف مع وكيل أعمال أليو ديانج تقترب كثيرًا من الانتهاء، وفي محاولات كثيرة لزيادة المبلغ والقيمة والمبلغ برضه اللي هيحصل عليه وكيله".

وتابع: "الوكيل الله محدش مبوظ الكرة في مصر غير وكلاء اللاعبين والسمسارة وكل العاملين في المجال دا، صدقوني دا ملف في كمية بلاوي سودا أتمنى الوقت ييجي لفضح الممارسات في المنطقة دي".

وأضاف: “لكن الأهلي حريص على التجديد لـ ديانج وكمان التمديد لإمام عاشور، وخلال ساعات الكابتن محمد يوسف هيكون حل الأمر بشكل نهائي”.











