انتهاء أزمة كولر مع الأهلي | اعرف التفاصيل

انتهت أزمة السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني السابق للأهلي مع النادي ، حيث حصل على مستحقاته من إدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

انتهاء أزمة كولر مع الاهلي



وأكد مصدر مطلع، أن الأهلي أرسل إلى كولر راتب ثلاثة أشهر بالإضافة لمكافآته عن بطولاته مع الفريق حيث وقع المدرب على "مخالصة وتسوية" باستلام جميع مستحقاته.

وأنقذ المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، القلعة الحمراء من تحمّل مبالغ طائلة كان سيدفعها الأهلي للمدرب السويسري إذا أصر الأخير على الحصول على عقده كاملاً.