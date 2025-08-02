سر استبعاد هالك هوجان لابنته من وصيته قبل وفاته

كشفت تقارير إعلامية أن بروك، ابنة أسطورة المصارعة الراحل هالك هوجان، لن تحصل على أي جزء من ثروته التي تقدر بـ25 مليون دولار، بعد أن طلبت بنفسها الخروج من وصيته قبل وفاته.

وتوفي هوجان، نجم WWE الأسطوري، عن عمر ناهز 71 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة الأسبوع الماضي.

ورغم القطيعة، فإن التقارير أشارت إلى أن بروك ستحصل على مبلغ من تأمين الحياة الذي تركه والدها، وتنوي تخصيصه لتعليم توأميها اللذين أنجبتهما في يناير 2025 من زوجها لاعب الهوكي السابق ستيفن أوليكسي.

وبحسب ما صرحت به بروك (37 عامًا)، فقد اتخذت هذا القرار في عام 2023 بعد توتر علاقتها بوالدها، حيث شهدت السنوات الأخيرة من حياته خلافات عميقة بينهما، دفعتها إلى الابتعاد عنه "لحماية قلبها"، على حد تعبيرها.

وذكرت أنها تواصلت حينها مع مديره المالي وطلبت استبعادها رسميًا من الوصية، لتجنب أي نزاعات مالية أو قانونية بعد رحيله.

وبقيت العلاقة بين الأب وابنته مقطوعة حتى اللحظات الأخيرة، حيث لم ير هوجان حفيديه قط، رغم محاولات أوليكسي المتكررة لإنهاء الخلاف، وحتى خلال ولادة بروك الصعبة، لم يبد أي اهتمام.

ولم تقتصر الخلافات العائلية على بروك ووالدها، إذ شهدت العائلة انقسامات حادة، حيث وصفت ليندا، والدة بروك وطليقة هوجان، زوجها السابق في مارس الماضي بأنه "مدمن جنس وكاذب"، مشيرة إلى أن العائلة "تمر بأسوأ مراحلها".

من جهتها، اتهمت بروك والدتها بالإساءة النفسية واللفظية خلال طفولتها، ما دفع ليندا إلى التراجع والدفاع عن هوجان واتهام ابنتها بـ"الأنانية".

وتعود آخر محادثة جمعت بروك بوالدها إلى سبتمبر 2023، قبيل زواجه الثالث من سكاي ديلي، حيث حاولت خلالها طمأنته بشأن صحته وطلبت منه التوقف عن العمل، إلا أن رده جاء قاسيًا، ما دفعها لقطع الاتصال نهائيًا.

ورغم كل ما حدث، حرصت بروك على تكريم والدها بعد وفاته، بإطلاق اسم "مولي جين" على ابنتها، تيمنًا باسمه الأوسط.

وفي ختام بيانها، قالت: "أعلم أنني فعلت كل ما في وسعي. كان يعلم أنني سأركض وسط النار من أجله، وقد فعلت ذلك كثيرًا. أحببته بصدق، واليوم أنا في سلام".