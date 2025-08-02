قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء أزمة كولر مع الأهلي | اعرف التفاصيل
تفاصيل صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ مع الزمالك
رغم الخلافات القائمة.. أكسيوس يكشف لماذا منح ماسك 15 مليون دولار لترمب؟
كيف يتحرك الأهلي لتحصين إليو ديانج بعد إغراءات الخليج؟
أم مكة وأم سجدة وسوزي..حملة تطهير لـ تيك توك من خادشي الحياء و الخارجين على الآداب العامة
محمد عواد يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء في الزمالك
النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس استثمار كليوباترا في قطاع البترول
نيمار يتصدر أغلى اللاعبين في تاريخ سوق الانتقالات| هؤلاء داخل القائمة
سيناريوهات مثيرة.. ليلى عبد اللطيف تشعل مواقع التواصل بسبب وفاء عامر
ادعولي.. صبري عبد المنعم يطمئن الجمهور على حالته الصحية|خاص
سفير مصر بالسعودية: المشاركة في انتخابات الشيوخ تعكس روح الانتماء للوطن
خبير سياسي يكشف أهمية زيارة المبعوث الأمريكي لقطاع غزة.. تفاصيل هامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر استبعاد هالك هوجان لابنته من وصيته قبل وفاته

بروك ابنة أسطورة المصارعة الراحل هوجان
بروك ابنة أسطورة المصارعة الراحل هوجان
القسم الرياضي

كشفت تقارير إعلامية أن بروك، ابنة أسطورة المصارعة الراحل هالك هوجان، لن تحصل على أي جزء من ثروته التي تقدر بـ25 مليون دولار، بعد أن طلبت بنفسها الخروج من وصيته قبل وفاته.

وتوفي هوجان، نجم WWE الأسطوري، عن عمر ناهز 71 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة الأسبوع الماضي.

ورغم القطيعة، فإن التقارير أشارت إلى أن بروك ستحصل على مبلغ من تأمين الحياة الذي تركه والدها، وتنوي تخصيصه لتعليم توأميها اللذين أنجبتهما في يناير 2025 من زوجها لاعب الهوكي السابق ستيفن أوليكسي.

وبحسب ما صرحت به بروك (37 عامًا)، فقد اتخذت هذا القرار في عام 2023 بعد توتر علاقتها بوالدها، حيث شهدت السنوات الأخيرة من حياته خلافات عميقة بينهما، دفعتها إلى الابتعاد عنه "لحماية قلبها"، على حد تعبيرها.

وذكرت أنها تواصلت حينها مع مديره المالي وطلبت استبعادها رسميًا من الوصية، لتجنب أي نزاعات مالية أو قانونية بعد رحيله.

وبقيت العلاقة بين الأب وابنته مقطوعة حتى اللحظات الأخيرة، حيث لم ير هوجان حفيديه قط، رغم محاولات أوليكسي المتكررة لإنهاء الخلاف، وحتى خلال ولادة بروك الصعبة، لم يبد أي اهتمام.

ولم تقتصر الخلافات العائلية على بروك ووالدها، إذ شهدت العائلة انقسامات حادة، حيث وصفت ليندا، والدة بروك وطليقة هوجان، زوجها السابق في مارس الماضي بأنه "مدمن جنس وكاذب"، مشيرة إلى أن العائلة "تمر بأسوأ مراحلها".

من جهتها، اتهمت بروك والدتها بالإساءة النفسية واللفظية خلال طفولتها، ما دفع ليندا إلى التراجع والدفاع عن هوجان واتهام ابنتها بـ"الأنانية".

وتعود آخر محادثة جمعت بروك بوالدها إلى سبتمبر 2023، قبيل زواجه الثالث من سكاي ديلي، حيث حاولت خلالها طمأنته بشأن صحته وطلبت منه التوقف عن العمل، إلا أن رده جاء قاسيًا، ما دفعها لقطع الاتصال نهائيًا.

ورغم كل ما حدث، حرصت بروك على تكريم والدها بعد وفاته، بإطلاق اسم "مولي جين" على ابنتها، تيمنًا باسمه الأوسط. 

وفي ختام بيانها، قالت: "أعلم أنني فعلت كل ما في وسعي. كان يعلم أنني سأركض وسط النار من أجله، وقد فعلت ذلك كثيرًا. أحببته بصدق، واليوم أنا في سلام".

هوجان هالك هوجان وفاة هوجان ابنة هوجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

ترشيحاتنا

حريق

دون إصابات.. إخماد حريق محدود في مخزن بالأزبكية

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم توكتوك مع سيارة سوزوكي بالشرقية

صورة أرشيفية

مصرع مسن في انقلاب موتوسيكل بالشرقية

بالصور

سيناريوهات مثيرة.. ليلى عبد اللطيف تشعل مواقع التواصل بسبب وفاء عامر

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف بعد أزمة وفاء عامر
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف بعد أزمة وفاء عامر
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف بعد أزمة وفاء عامر

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

حقيقة إصابة لطفي لبيب بالسرطان

اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.. ووصية مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد