أحمد حسن يكشف عن موقف الأهلي من بيع أشرف داري

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن :" عدد من مسئولي الكرة طالبوا بضرورة تسويق أشرف داري بسبب كثرة إصاباته وضم بديل أجنبي ولكن محمد يوسف رفض بسبب ضيق الوقت".

أبدى مسئولو النادي الأهلي استعدادهم لبيع عقد المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود اهتمام كبير من أندية خليجية، خاصة من السعودية وقطر، بالتعاقد مع اللاعب.

واشترط النادي الأهلي للموافقة على بيع داري ألا يقل العرض المقدم عن 3 ملايين دولار، مشيرين إلى انفتاحهم على مناقشة أي عروض رسمية تحقق هذا الشرط المالي.