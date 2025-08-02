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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مبادرة إدخال الطاقة الشمسية للمنازل والمباني الحكومية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، لمتابعة ميزانية الصندوق وأوجه الإنفاق ودعم موارد الصندوق، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أبرزها إطلاق مبادرة للتوسع في إحلال الطاقة الشمسية بالمنازل بتمويل من الصندوق و قروض ميسرة للعاملين بالجهاز الحكومي كمرحلة أولى ، والبدء في تطبيق نموذج للقرى الخضراء من خلال إحلال استخدام الطاقة الشمسية بكافة المباني الحكومية والخدمية والإنارة العامة بالقرية.

كما قرر الزملوط حصر إيرادات الصندوق بالمراكز وتحديد نسبة للإنفاق على احتياجات كل مركز وتخصيص ١٠ مليون جنيهًا لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لاستكمال أعمال الإنشاءات بفرع مركز الداخلة والتجهيزات المطلوبة بفرع الخارجة.

كما قرر محافظ الوادى الجديد دعم تمويل مبادرة المحافظة لإحلال الطاقة الشمسية بالمساجد والمدارس، وتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه و توفير أجهزة كهربائية ومنزلية للعاملين بالقطاع الحكومي بأسعار مخفضة دون هامش ربح، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

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