تفاصيل تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك

كشف الاعلامي أمير هشام تفاصيل تجديد عقد مدافع الفريق الاول لنادي الزمالك حسام عبد المجيد.

و قال أمير هشام عبر بلس 90 :الزمالك قريب من تجديد عقد حسام عبدالمجيد مقابل 30 مليونًا في الموسم

وتابع :حسام عبدالمجيد مدافع فريق الزمالك اقترب من تجديد عقده مع النادي مقابل 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة مع اللاعب على مدار الفترة الماضية.

و أضاف: المفاوضات قائمة مع حسام عبدالمجيد ووكيله لحسم الموقف.

وفي نفس السياق أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تجري خطوات حاسمة بشأن ملف مدافع الفريق حسام عبد المجيد، وذلك عبر تعديل عقده ورفع قيمته المالية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لتثبيت حسام عبد المجيد ضمن لاعبي الفئة الأولى، نظراً لأدائه المتميز وكونه إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في تشكيل الفريق.

يذكر أن عقد حسام عبد المجيد ينتهي في صيف 2027، ويقدر راتبه السنوي حالياً بحوالي مليون ونصف المليون جنيه.

وأفاد المصدر بأن هناك جلسة مرتقبة ستجمع اللاعب مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف حسم التعديلات على العقد في أقرب وقت، في ظل عدم وجود عروض احترافية مغرية للاعب أو النادي في الفترة الأخيرة.