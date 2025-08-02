تحركات داخل الزمالك.. تعديل عقد حسام عبد المجيد على الطاولة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تجري خطوات حاسمة بشأن ملف مدافع الفريق حسام عبد المجيد، وذلك عبر تعديل عقده ورفع قيمته المالية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لتثبيت حسام عبد المجيد ضمن لاعبي الفئة الأولى، نظراً لأدائه المتميز وكونه إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في تشكيل الفريق.

يذكر أن عقد حسام عبد المجيد ينتهي في صيف 2027، ويقدر راتبه السنوي حالياً بحوالي مليون ونصف المليون جنيه.

وأفاد المصدر بأن هناك جلسة مرتقبة ستجمع اللاعب مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف حسم التعديلات على العقد في أقرب وقت، في ظل عدم وجود عروض احترافية مغرية للاعب أو النادي في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لتوفير الاستقرار للفريق وتعزيز قوته الدفاعية خلال الفترة المقبلة.