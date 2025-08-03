عاطلان جرداه من ملابسه.. قصة شاب تحوّلت حياته لكابوس في الخصوص

تحولت حياة شاب إلى كابوس بعد قيام عاطلين باستدراجه وتجريده من ملابسه وتصويره بعد التعدي عليه بحجة حل خلاف بينهم سابق بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية وقيام المتهمين بتهديده بالفيديوهات والصور من وقت إلى آخر وعلى الفور تم ضبط المتهمين وإحالتهما الى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما وتقديهما للمحاكمة فقضت المحكمة بالمشدد لمدة 15 عام لهما.

تحقيقات الواقعة



وكشفت التحقيقات قيام المتهمين: "عمر م ن خ" و "محمد م م ع" بخطف المجني عليه محمد ا ع "، بأن استدرجاه إلى مسكن معلوم لديهما بعدما أوهماه بالتحدث قليلاً لحل الخلافات السابقة بينهم، قاصدين ابعاده عن ذويه وأعين المارة فتمكنا بذلك من الإختلاء به.



كما تبين قيام المتهمين باحتجاز المجنى عليه بعد أن أوهماه بالتحدث قليلاً لحل الخلافات السابقة بينهما، وعذباه بدنياً بالضرب بسلاح أبيض مطواه فاحدثا به بعض الإصابات فى الجسد ثم قاما المتهمين بتجريده من ملابسه عنوة والتعدى عليه وهتك عرضه وتصويره وتهديده وتوقيعه على إيصالات أمانة بالتهديد.

حبس المتهمين



وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة السابعة، السجن المشدد لمدة 15 عام لعاطلين، لاستدراجهم شخص لمكان ما بحجة حل خلاف بينهما سابق، وقاموا بحجزه والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بأسلحة بيضاء، وهتك عرضه، وتصويره صور وفيديوهات خادشة للحياء، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "عمر م ن خ" و “محمد م م ع” في الجناية رقم ٥١٠٠ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص، و المقيدة برقم ١٠٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٤/٣/٢٤ بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية خطفا واخر مجهول بالتحايل المجني عليه محمد ا ع " بأن استدرجاه إلى مسكن معلوم لديهما بعدما أوهماء بالتحدث قليلاً لحل الخلافات السابقة بينهما، قاصدين ابعاده عن ذويه وأعين المارة فتمكنا بذلك من الإختلاء به في ذلك المسكن على النحو المبين بالتحقيقات.