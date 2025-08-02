أخبار القليوبية | تشييع جثمان ضحية حفلة محمد رمضان.. وإصابة 10 أشخاص في تصادم بالطريق الدائري.. والسيطرة على حريقين

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

أهالى منطى يشيعون جثمان ضحية حفلة محمد رمضان.. فيديو وصور

شيّع أهالي منطقة منطي بمحافظة القليوبية، اليوم، جثمان الشاب حسام حسن، ضحية حادث حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على المشيعين.



وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الشاب حسام حسن، ضحية حادث حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي بمسجد التقوى بشبرا الخيمة، حيث احتشد عدد كبير من الأهالي وأصدقاء وأسرة الشاب الراحل، الذين ودعوه بالدموع والدعاء.

توفى الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين بشركة الفاير وركس، إثر انفجار للألعاب النارية خلال فعاليات حفل الفنان محمد رمضان الذي أُقيم في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وشهد الحفل حادثًا مروعًا بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بقليوب

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الدائري في نطاق منطقة منطي – دائرة مركز قليوب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريقين داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة وأحد العقارات بمدينة العبور في المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح وتم تحرير محضر بالحريقين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الحماية المدنية في القليوبية يفيد ورود بلاغ بوقوع حريقين في وقت واحد، وانتقلت أجهزة الدفاع المدني والحريق لمكان البلاغين وتم السيطرة عليهما.



دون خسائر فى الأرواح .. السيطرة على حريقين بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريقين داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة وأحد العقارات بمدينة العبور في المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح وتم تحرير محضر بالحريقين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الحماية المدنية في القليوبية يفيد ورود بلاغ بوقوع حريقين في وقت واحد، وانتقلت أجهزة الدفاع المدني والحريق لمكان البلاغين، وتبين أن الحريق الأول في عزبة المرجوشي بشبرا الخيمة دائرة قسم أول حيث ورد البلاغ من مواطن بانبعاث أدخنة من منزل وتوجهت على الفور سيارة إطفاء بهتيم.

وتبين عقب الوصول أن الحريق في غرفة داخل شقة بالطابق الثاني علوي في عقار مكون من ثلاث طوابق والشقة غير مسكونة وتمام الإخماد ولا يوجد مصابين أو وفيات.

كما تبلغ من قسم أول العبور الجديدة أمام عماره 255 بعمارات المجد دائرة القسم بوجود حريق في أحد الكابلات الكهربائية بالشارع نتيجة ماس كهربائي وتم توجيه سيارة إطفاء وعقب الوصول تبين أن الحريق في الكابل نتيجة ماس كهربائي وتم الفصل بمعرفة فني الكهرباء وعمل اللازم.



التصريح بدفن جثة فكهاني لقى مصرعه في مشاجرة ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة فكهانى لقى مصرعه في مشاجرة مع آخر بقرية الرملة المتابعة لمدينة بنها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد مصرع محمود . س . ع 33 سنة فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى إدعاء مشاجرة مع شخص آخر .

وانتقلت قوة أمنية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشخص آخر هارب سدد له طعنات نافذة فى الصدر وأسفل البطن بقرية الرملة بمدينة بنها نقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولقى مصرعه أثناء محاولات إنقاذه داخل المستشفى وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ اللازم.