قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الحكومة اللبنانية يتأثر ويبكي خلال جلسة حول انفجار مرفأ بيروت
أفضل 3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
ليلى عز العرب: بدأت كومبارس صامت في معالي الوزير أثناء عملي بالبنك
وسام أبوعلي: كل ما يقال عن فشل قيدي في كولومبوس غير صحيح.. سأغادر إلى أمريكا خلال أيام
رحيل أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن منصبه.. تفاصيل
نظام السداد يؤخر انتقال كوكا لصفوف قاسم باشا التركي
قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025
سلامة الغذاء: الفاصوليا تتصدر صادرات الخضار المصرية
النواب يتدخل لحماية الشباب من تيك توك.. وتوصيات بتقنين المحتوى الرقمي
طريقة استخراج شهادة التحركات بالموبايل 2025
الهلال السعودي يعلن عودة سالم الدوسري لتدريبات الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستشار أممي: مؤتمر الأمم المتحدة الأخير نقطة تحول للقضية الفلسطينية

المستشار محمد فراج
المستشار محمد فراج
القسم السياسي

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن مؤتمر نيويورك الأخير عُقد بمشاركة أكثر من 120 دولة، حيث تم تسليط الضوء على القضية الفلسطينية كإحدى القضايا المركزية التي تحتاج إلى اهتمام دولي.

وأضاف فراج، أن هذا المؤتمر يعد نقطة تحول في الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية، خاصةً في ظل ما يُعتبر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل، مؤكدا أن المؤتمر أعاد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

وأشار المستشار الأممي، إلى أهمية التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية السعودية، حيث أكد أنه "من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بالدولتين." حيث تعتبر هذه التصريحات رسالة واضحة للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي بأن موقف الدول العربية حيال القضية الفلسطينية يتسم بالوضوح والجدية.

ونوه المستشار محمد فراج، بأن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو الإعلان الأولي من قبل إحدى دول مجموعة السبع، وهي فرنسا، عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة المقبلة للأمم المتحدة.

وتابع: "هذا الإعلان يعتبر خطوة جريئة وتمثل دفعة سياسية غير مسبوقة للقضية الفلسطينية. كما أن هذا الموقف الفرنسي يبرز استقلالية في السياسة الخارجية الفرنسية، مما قد يُحفز دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة".

واختتم المستشار محمد فراج، بالتأكيد على أن كلمات المشاركين في المؤتمر، رغم طابعها التضامني، وضعت إسرائيل في مواجهة أخلاقية وقانونية مباشرة أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الاعتراف بأن ما يجري في غزة والضفة الغربية يُعتبر جرائم ضد الإنسانية يُعد تحولاً مهماً في الرأي العام الدولي، مما يزيد الضغط على إسرائيل ويعزز دعوات المجتمع الدولي للتحرك الفوري.

جدير بالذكر أن أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد أن حل الدولتين كان يتدهور خلال السنوات الماضية، لكن المؤتمر الأخير أعاد التأكيد على الاعتراف الدولي به كطريق واقعي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وشدد على أن الأمم المتحدة، عبر مؤسساتها المختلفة، تسعى لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعمل على حماية الفلسطينيين هناك رغم التحديات القائمة، خاصة في ظل إغلاق المعابر وتقييد تدفق الإغاثة.

وأكد «حق» أن الأمم المتحدة تأمل بأن يكون هناك ضغط دولي كبير على إسرائيل لفتح جميع المعابر، بما يضمن تدفقًا مستمرًا ومستدامًا للمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار يمنع وصول الإغاثة الكافية لعدة أشهر متتالية، وهو ما يُفاقم المأساة الإنسانية في غزة.

الأمم المتحدة القضية الفلسطينية مؤتمر نيويورك مؤتمر الأمم المتحدة أخبار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

تنسيق الجامعات 2025

ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

وزير التعليم العالي

أماكن شاغرة بالطب البيطري والتمريض والعلوم.. لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

صورة أرشيفية

الطب 93.12% والهندسة 89.84 %.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

بالو

بالو الصعيدي يعلن حذف حسابه من تيك توك: "الوضع مش مطمئن اليومين دول

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

وزير التعليم العالي

أماكن شاغرة بالحاسبات والمعلومات.. بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

زيزو

غضب داخل الزمالك بسبب ملف زيزو.. والنادي يتسلم الملابس الجديدة

الدباغ

صفقات الزمالك.. الدباغ يصل القاهرة خلال ساعات ومحاولات لضم 3 لاعبين

بالصور

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

القبض علي التيك توكر شاكر

من لايف أنا مش غلطان.. للقبض عليه في كافيه.. سقوط البلوجر محمد شاكر ومعه باقي التيك توكرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد