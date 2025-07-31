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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية حملت إسرائيل مسئولية الأزمة الغذائية في غزة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإخوان مجرد أداة في يد الإسرائيليين والأمريكان، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ترفع شعارات بأن مصر وراء تجويع غزة، وهو نفس الكلام الذي يردده نتنياهو.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الأونروا، ومنظمات حقوقية، والذي أكدوا بان إسرائيل وراء تجويع أهل غزة، وعلى إسرائيل ضمان وصول الغذاء والدواء لأهالي قطاع غزة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر بلد قوية، وشعبها عظيم، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي هو من يمنع وصول المساعدات إلى غزة.

مصطفى بكري الإخوان الأسرائيليين غزة الأونروا

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