بداعٍ عرقلة التفاوض .. مصطفى بكري : ترامب توعد حماس بإنهاء وجودها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حملة ممنهجة تستهدف دور مصر في الوساطة من أجل حل الأزمة والمعاناة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد «حماس» بإنهاء وجودها؛ بداعٍ أنها تعرقل التفاوض، ودعما لموقف بنيامين نتنياهو.

وأضاف بكري خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج تخدم الاحتلال الصهيوني وتبرئه من جرائمه.

وتابع بكري قائلا: لما نشوف دعوات مشبوهة لحصار السفارات المصرية في الخارج أو التظاهر أمامها، ده معناه حاجة واحدة بس إنك بتضرب القضية الفلسطينية، وبتساعد إسرائيل، وبتبرئ الصهاينة من جرائم الحصار والتجويع والإبادة الجماعية.

ووجه بكري رسالة إلى من يروجون لتلك الدعوات، قائلًا: لو ممكن نقول إنك جاهل ومش فاهم حجم الجهود المصرية المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير، يبقى ده احتمال، لكن الاحتمال الأقرب إنك متآمر، لأن الحملة دي واقفة وراها جهات معادية لمصر ومضايقة جدًا من موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين.

رفض مقابلة ترامب

وأكد مصطفى بكري أن مصر مش محتاجة شهادة من حد، الرئيس السيسي رفض مقابلة ترامب أكتر من مرة، وقال لأمريكا مفيش تهجير، وتمسك بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس. مواقف واضحة وثابتة.