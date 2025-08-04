توافد آلاف الناخبين على لجان الاقتراع بمركز دار السلام في سوهاج.. صور

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، صباح اليوم، توافدًا كثيفًا من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على لجان التصويت منذ فتح أبوابها، مع التزام الجميع بالإجراءات المُنظمة للعملية الانتخابية.

توافد المواطنين على لجان الانتخابات بسوهاج

ورصدت عدسة "صدى البلد" مشاهد حية من أمام مقار اللجان، حيث توافدت السيدات وكبار السن، وكذلك الشباب، حاملين أعلام مصر، وسط أجواء من الحماس الوطني، حرصًا على ممارسة حقهم الدستوري.

كما وفرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مظلات وكراسي متحركة، ولوحات إرشادية لخدمة الناخبين، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تواجد فرق الإسعاف والحماية المدنية تحسبًا لأي طارئ.

وأشادت عدد من القيادات المحلية بمشاركة المرأة في اليوم الأول من التصويت، حيث ظهرت في الصفوف الأمامية، ما يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا، فيما نظمت بعض الجمعيات الأهلية حملات لحثّ الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع.

وتشير التقديرات إلى أن عدد من يحق لهم التصويت في مركز دار السلام يتجاوز 270 ألف ناخب وناخبة موزعين على العشرات من اللجان الفرعية.