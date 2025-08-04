تحفيز العاملين بصحة سوهاج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، رسالة تحفيزية للعاملين بديوان المديرية، داعيًا إياهم إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جاء ذلك خلال لقاء عقده "دويدار" صباح اليوم، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات والعاملين، حيث أكد أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو تعبير صادق عن الانتماء الوطني، وواجب على كل مواطن حريص على مستقبل بلاده واستقرارها.

انتخابات الشيوخ بسوهاج

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الاستحقاق الدستوري الحالي، ودوره في ترسيخ دعائم الدولة المصرية، قائلًا: "مصر تستحق منا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نشارك بفعالية في رسم ملامح المستقبل من خلال صناديق الاقتراع".

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات لا تقتصر على التصويت فقط، بل تشمل نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وخاصة العاملين في القطاع الصحي، الذين يُعدّون قدوة في الانضباط وتحمل المسؤولية.

ويأتي هذا التحرك من مديرية الصحة بسوهاج في إطار حرصها على تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني بين العاملين، ودعم الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة.