عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: تل أبيب تخسر الكثير بسبب نتنياهو

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت أن الحكومة التي يقودها رئيس وزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ضلت طريقها منذ زمن طويل بترتيب مشوه للأولويات.

ذكر آيزنكوت: الحكومة الإسرائيلية تتصرف بشكل يتعارض مع مصالحنا والإسرائيليون يستحقون قيادة مختلفة.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت:" مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة تنهار وقد ترسخت كدولة منبوذة و الحزب الديمقراطي لم يعد معنا منذ فترة ونفقد الآن الحزب الجمهوري بما في ذلك العديد من المحافظين في الولايات المتحدة بما في ذلك داخل حركة ماجا يبتعدون عن إسرائيل و الجيل الأمريكي الشاب حتى من الجمهوريين أصبح أقل تعاطفا بكثير مع إسرائيل.

أردف نفتالي بينت: "حملة المجاعة في غزة أصبحت حقيقة بالنسبة لأغلب الجمهور الأمريكي والمؤثرين وبات النظر لإسرائيل بين الأمريكيين أنها عبء على الولايات المتحدة".

ذكر نفتالي بينت أن حكومة إسرائيل لا تقدر حجم الكارثة وليس لدينا جهاز إعلامي ولا توجد إجابات لمن يسألون، بينما تعد تصريحات بعض الوزراء في حكومة نتنياهو مدمرة وستلاحق جنودنا في طوابير جوازات السفر حول العالم.

وقالت كذلك الجبهة الديمقراطية: قرار نتنياهو وترحيب ترمب باجتياح قطاع غزة واحتلاله تحد سافر للدعوات إلى وقف الحرب الوحشية.