هولندا تشتري أسلحة أمريكية بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا

أصبحت هولندا أول دولة تلتزم بإنفاق 500 مليون يورو على الأسلحة لأوكرانيا بموجب إطار اتفاق جديد اتفق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، الاثنين، إن الأسلحة الجديدة لأوكرانيا "ضرورية للغاية" لأن “ أوكرانيا لا تزال تقاتل كل يوم للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي ، مثل الهجمات واسعة النطاق بطائرات بدون طيار” وبذلك، تقاتل أوكرانيا أيضًا من أجل الحرية والأمن في أوروبا.

وقال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز في مقطع من مقابلته مع قناة في التلفزيون الهولندي، إن هولندا "كانت رائدة في توريد المعدات العسكرية من المخزونات الأمريكية"، بحجة أنه " من خلال دعم أوكرانيا بثبات، فإننا نزيد الضغط على روسيا للتفاوض".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع شوف عبر الهاتف، ورحب بالمساهمة قائلاً "هذا سيساعد بالتأكيد في حماية أرواح شعبنا".

ودأبت أوكرانيا على القول إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية لجهود موسكو الحربية، وتأتي ردًا على الغارات الروسية المستمرة على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لاستهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نقطة انتشار ومستودعات للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، باتجاه كونستانتينوفكا في دونباس، بضربات دقيقة من مدفع هاوتزر "دي-30".



ياتي ذلك فيما صرّح القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، الثلاثاء، بأنّ هجومًا أوكرانيًا بطائرة مُسيّرة ليلًا أشعل عدة حرائق، بما في ذلك في محطة كهرباء فرعية، في منطقة روستوف جنوب روسيا.

وأوضح القائم بأعمال حاكم روستوف، يوري سليوسار، عبر تطبيق تيليجرام، أنّه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم، وتمّ إخماد الحريق في المحطة الفرعية، الذي امتدّ على مساحة تُقارب 500 متر مربع (5400 قدم مربع).

