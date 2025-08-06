سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالعمرانية

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة العمرانية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة العمرانية مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.