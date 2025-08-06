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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة العمرانية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة العمرانية مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العمرانية صدمته سيارة النجدة

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