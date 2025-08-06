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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يرد على منتقدي عدد المحترفين بالزمالك: "اللوم على النظام وليس النادي"

شوبير
شوبير
منار نور

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بشكل مفاجئ على تساؤل أحد المتابعين، الذي انتقد تعاقد نادي الزمالك مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب، الذين وصل عددهم في قائمة الفريق إلى نحو 10 محترفين، من بينهم لاعبون فلسطينيون يتم قيدهم في اتحاد الكرة كلاعبين مصريين.

وتساءل المتابع، عبر رسالة وجهها إلى شوبير خلال برنامجه الإذاعي، عن مدى تأثير هذه السياسة على مصلحة منتخب مصر، لا سيما في ظل اعتراض الزمالك سابقًا على مقترح النادي الأهلي بزيادة عدد الأجانب في قوائم الأندية، بحجة تأثير ذلك على المنتخب الوطني.

وجاء في رسالة المتابع: "الزمالك لديه 5 محترفين، و3 فلسطينيين، ولاعب مغربي تحت السن، وما زالت هناك مفاوضات لضم الفلسطيني حامد حمدان من بتروجت.. فأين مصلحة المنتخب مما يحدث؟"

ورد شوبير قائلاً:"الزمالك استغل اللائحة واشتغل عليها.. لا يجب لومه، بل اللوم على النظام الذي سمح بوجود هذه الثغرات."

شوبير الاهلي الزمالك احمد الجفالي

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