الزمالك يفاوض الموهبة البرازيلية بيزيرا ويسابق الزمن للحصول علي توقيع اللاعب.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تفاوض الزمالك مع الموهبة البرازيلية بيزيرا للحصول علي توقيع اللاعب.



وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الزمالك يفاوض الموهبة البرازيلية بيزيرا و يسابق الزمن للحصول علي توقيع اللاعب ".

وأضاف :"الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الأوكراني ٢٢ سنة

الموسم الماضي في ٢٤ مباراة أحرز ٦ أهداف وصنع ٥ أهداف

من أبرز المواهب في مركز الجناح الأيمن علي المستوي العالم .. خريج أكاديميه فاسكو دي جاما ".

وختم :"و يعتبر اللاعب من ابرز المرشحين للانضمام لصفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة".