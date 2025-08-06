كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات عمرو السولية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عمرو السولية: "

سيراميكا سينافس بقوة في كل البطولات.. وهدفنا الفوز على الزمالك".



واستبعد فيريرا ، أحمد فتوح من حساباته بعد أزمة خروجه من المعسكر وحضوره حفل غنائي في الساحل الشمالي.

ويستعين الزمالك في الفترة الأخيرة بخدمات المغربي بنتايك كظهير أيسر بعد تألقه وتقديمه اداء مميز في الموسم الماضي أدى إلى تفعيل بند الشراء من ناديه سانت إيتيان الفرنسي.

وخلال الساعات القليلة المقبلة - قبل غلق باب القيد- سيتم حسم استمرار فتوح من عدمه مع نادي الزمالك ولكن أقرب التوقعات إستمرار اللاعب كبديل في الموسم الجديد.