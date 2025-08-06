تامر أمين: مفيش حزب عنده أفكار للإصلاح المجتمعي.. والجيل الجديد محدش فاضي يربيه

قال الإعلامى تامر أمين، إن انتخابات مجلس الشيوخ جرت في أجواء تنظيمية وشهدت إقبالا وحضورا جماهيريا مميزا.

وأضاف أمين، خلال تقديمه لبرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، أن الأحزاب السياسية شاركت في انتخابات الشيوخ، محققة كل معاني المواطنة والوطنية.

وأكد أمين، أنه من الواجب على الأحزاب السياسية أن تقدم رؤى ومشروعات لحل الأزمات التي تواجه المجتمع.

وأضاف أمين، أن حياة المواطن وتحقيق أحلامه وطموحاته من أهم مسؤليات الاحزاب السياسية.

واستطرد أمين قائلا: “مفيش حزب عنده أفكار للإصلاح المجتمعي، والجيل الجديد محدش فاضي يربيه؛ لأن مفيش حد فاضي للإصلاح الاجتماعي، والعمل الأهلي عمل تطوعي وخيري، ومش شرط مساعدات فقط، عاوزين نبني أخلاق وقيم”.