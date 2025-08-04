تامر أمين: البلوجرز قفلوا التيك توك وفتحوا روتانا سينما

علق الإعلامي تامر أمين على الأحداث التي تجري حاليًا بشأن القبض على العديد من بلوجر التيك توك، قائلًا: "الدنيا اتعدلت، واللي بيحصل دلوقتي بيدل على إن الشمال هيبقى يمين"، مضيفًا أن كثيرًا من البلوجر "خافوا ومنزلوش محتوى وقعدوا يتفرجوا على روتانا سينيما".

وأوضح أمين، خلال برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع على" قناة النهار"، أن الداخلية المصرية تقوم الآن بدور عظيم، وهدفها الأساسي هو الردع العام.

وتابع أن حالة الفوضى على السوشيال ميديا، وخاصة التيك توك، كان لابد لها أن تتوقف، متمنيًا أن تستمر الداخلية المصرية في تطهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأعلامي على تقديم العديد من البلاغات ضد يوتيوبرز آخرين، مشددًا على أن الداخلية لا تقوم بالقبض العشوائي عليهم، بل هناك جهة مختصة بالتحقق والرصد أولًا، وأن قمة المساواة أن يُطبّق القانون على كل من تربح بغير وجه حق.

واختتم أمين كلامه مؤكدًا أن القصة ليست شماتة في أحد منهم، ولكن الجمهور كان لهم الحق في رفض المشهد المسيء.