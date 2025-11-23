مصرع شخص فى انقلاب دراجة بخارية بأسوان

لقى شخص مصرعه نتيجة انقلاب دراجة بخارية بأسوان ، وتم على الفور نقله إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة مما أسفر عن مصرع شخص، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حادث أسوان

وتبين بالتحريات الأولية والمعاينة، أن الحادث عبارة عن تصادم بين سيارة ودراجة بخارية مما أدى إلى وفاته مباشرة جراء الحادث ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.