إقبال كثيف من المواطنين على لجان الانتخابات بكفر الشيخ

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتوافد الناخبون من مختلف القرى والمراكز للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بأصواتهم.

وتنوع الحضور بين كبار السن والشباب، وسط تنظيم مُحكم من الجهات المعنية لتيسير عملية التصويت، مع توفير مظلات ومقاعد للتسهيل على الناخبين، إضافة إلى انتشار قوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والهدوء.

كما حرص عدد من الناخبين على الحضور مبكرًا قبل فتح اللجان، مؤكدين رغبتهم في المشاركة الإيجابية ورسم مستقبل أفضل من خلال اختيار ممثليهم. وفي السياق نفسه، تابع رؤساء اللجان الفرعية والعامة سير العملية الانتخابية منذ بدايتها، للتأكيد على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.