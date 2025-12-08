قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
فائض 20%.. هل قرار تصدير البيض يؤثر على أسعاره بالأسواق؟
شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟
هؤلاء ينجيهم الله عند نزول غضبه وعذابه.. النبي أوصى بـ3 أعمال
مستشار سابق لترامب: العقوبات الأمريكية على موسكو عمقت التحالف الروسي الصيني
دعاء الفرج من الضيق والهموم.. كلمات أرشدنا إليها النبي تفتح الأبواب المغلقة
سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه
"العقرب المصري".. أول مسيرة أرضية غير مأهولة محليا وتنفذ المهام الخطيرة بأمان| صور
13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟
هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
فن وثقافة

ميرهان حسين لـ صدى البلد: أغنية شهر ديسمبر مليئة بالمشاعر المتقلبة

الفنانة ميرهان حسين
الفنانة ميرهان حسين
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن كواليس وأسرار أغنيتها الجديدة "شهر ديسمبر"، التي  طرحتها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن العمل يحمل طابعًا رومانسيًا دراميًا يمس مشاعر الجمهور و يعبر عن عدد كبير من الناس.

وأوضحت ميرهان، لـ"صدى البلد"، أن الأغنية تعبر عن حالة وجدانية تعيشها معظم البنات والناس، معتبرة أنها "قريبة وشِبه كل البنات والناس" لأنها تتناول العديد من المشاعر 
بطريقة صادقة وبسيطة.

 وأضافت أنها حرصت على تقديم الأغنية بإحساس عالٍ يعكس مضمونها الدافئ وليالي ديسمبر المليئة بالمشاعر المتقلبة.

وكشفت ميرهان عن أن التحضير للأغنية استغرق بعض الوقت  لاختيار الكلمات واللحن المناسبين للأجواء الشتوية، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالنتيجة النهائية، سعيدة بردود الفعل عليها .

وتواصل ميرهان حسين الفترة الحالية العمل   ألبوم غنائي ومشاريع سينمائية ودرامية ، مؤكدة أنها تخطط لتقديم أعمال مختلفة .

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد المرسى السياحي شرق النيل وموظف إسعاف ينقذ عامل نظافة من الموت

قافلة طبية

طب الإسكندرية تطلق قافلة طبية شاملة لخدمة مركز التأهيل المهني بالسيوف

مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا

أسرة طلاب من أجل مصر تنظم مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

