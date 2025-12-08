ميرهان حسين لـ صدى البلد: أغنية شهر ديسمبر مليئة بالمشاعر المتقلبة

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن كواليس وأسرار أغنيتها الجديدة "شهر ديسمبر"، التي طرحتها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن العمل يحمل طابعًا رومانسيًا دراميًا يمس مشاعر الجمهور و يعبر عن عدد كبير من الناس.

وأوضحت ميرهان، لـ"صدى البلد"، أن الأغنية تعبر عن حالة وجدانية تعيشها معظم البنات والناس، معتبرة أنها "قريبة وشِبه كل البنات والناس" لأنها تتناول العديد من المشاعر

بطريقة صادقة وبسيطة.

وأضافت أنها حرصت على تقديم الأغنية بإحساس عالٍ يعكس مضمونها الدافئ وليالي ديسمبر المليئة بالمشاعر المتقلبة.

وكشفت ميرهان عن أن التحضير للأغنية استغرق بعض الوقت لاختيار الكلمات واللحن المناسبين للأجواء الشتوية، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالنتيجة النهائية، سعيدة بردود الفعل عليها .

وتواصل ميرهان حسين الفترة الحالية العمل ألبوم غنائي ومشاريع سينمائية ودرامية ، مؤكدة أنها تخطط لتقديم أعمال مختلفة .