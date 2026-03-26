محافظ الإسماعيلية يتفقد ميدانيًّا مدينة المستقبل ومجمع الورش الحرفية

قام اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير؛ لمتابعة مستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني المدينة.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة الرئيسية، موقف سيارات الأجرة، مساكن إيجيكو، التعاونيات، مساكن الـ ٩٦٠ وحدة، ومقابلة مواطني مدينة المستقبل للتعرف على كافة المشكلات العامة وتقيمهم لمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال جولته، وجَّه "حسب الله" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء سوق للخضروات والفاكهة والأسماك بالمدينة، وتسكين أصحاب الفروشات العشوائية والباعة الجائلين "المتواجدين بالمدينة" داخله مقابل إيجار شهري ميسر.

مع البدء بشكل عاجل وفوري في تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بكافة شوارع المستقبل، وتحويلها لحدائق عامة لخدمة مواطني المدينة، وتوفير كافة الموارد المادية والبشرية لرفع مستوى النظافة والإنارة العامة بمدينة المستقبل.

وشدد المحافظ على تطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة والرقابة عليها، من خلال إزالة التعديات والإشغالات المتواجدة بموقف سيارات الأجرة وكافة شوارع وأرصفة المستقبل، إلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، ومقابلة أصحاب الورش والمنتفعين بالمشروع؛ للتعرف على احتياجاتهم وتوفير كافة أوجه الدعم لمزاولة أنشطتهم.

ووجَّه "حسب الله" بإعطاء مهلة ٣٠ يوم لأصحاب الورش بمدينة الإسماعيلية، لنقل أنشطتهم لمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل.