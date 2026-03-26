محافظ الإسماعيلية يتفقد ميدانيًّا مدينة المستقبل ومجمع الورش الحرفية

الإسماعيلية انجي هيبة

قام اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير؛ لمتابعة مستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني المدينة.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة الرئيسية، موقف سيارات الأجرة، مساكن إيجيكو، التعاونيات، مساكن الـ ٩٦٠ وحدة، ومقابلة مواطني مدينة المستقبل للتعرف على كافة المشكلات العامة وتقيمهم لمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال جولته، وجَّه "حسب الله" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء سوق للخضروات والفاكهة والأسماك بالمدينة، وتسكين أصحاب الفروشات العشوائية والباعة الجائلين "المتواجدين بالمدينة" داخله مقابل إيجار شهري ميسر.

مع البدء بشكل عاجل وفوري في تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بكافة شوارع المستقبل، وتحويلها لحدائق عامة لخدمة مواطني المدينة، وتوفير كافة الموارد المادية والبشرية لرفع مستوى النظافة والإنارة العامة بمدينة المستقبل.

وشدد المحافظ على تطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة والرقابة عليها، من خلال إزالة التعديات والإشغالات المتواجدة بموقف سيارات الأجرة وكافة شوارع وأرصفة المستقبل، إلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل، ومقابلة أصحاب الورش والمنتفعين بالمشروع؛ للتعرف على احتياجاتهم وتوفير كافة أوجه الدعم لمزاولة أنشطتهم.

ووجَّه "حسب الله" بإعطاء مهلة ٣٠ يوم لأصحاب الورش  بمدينة الإسماعيلية، لنقل أنشطتهم لمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل.

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

الشاب الفقيد

صرخة من سوهاج.. وفاة شاب بالكويت وأسرته تنتظر عودة الجثمان

أرشيفية

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

ضحية الطقس السيىء بالغربية

تفاصيل صادمة.. القصة الكاملة وفاة سيدة صعقا بالكهرباء أثناء شراء احتياجاتها بشوارع طنطا والنيابة العامة تحقق

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منتخب فرنسا

تشكيل فرنسا لمواجهة البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم

أحمد عبد القادر

وكيل أحمد عبد القادر يرد على أنباء انتقاله للزمالك

خالد الغندور

صدمة قوية| خالد الغندور يثير قلق جماهير الزمالك

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

إنقاذ حياة طالبة تعاني من كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ سقطت من الطابق الثالث

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

