التضامن: افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمكتبة الإسكندرية

افتتحت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمكتبة الإسكندرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

وشهد الافتتاح حضور رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار ، والدكتورة هالة عبد الرازق مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، والدكتور محمد الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، وماجدة نورالدين مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض وفريق عمل إدارة المعارض بالوزارة وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة .

ويفتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ابوابه من الساعة ١٠ صباحا وحتى ٨ مساء فى الفترة من ١٥ الى ١٩ من يونيو الجارى بمكتبة الاسكندرية.

وتفقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ الاسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أجنحة المعرض المقام بقاعات المعارض بالمكتبة ويشارك به نحو 70 عارضا وعارضة بمنتجات ديارنا المتميزة بالخامات والتصميمات والمرتبطة بالتراث المصرى الأصيل من المنتجات الخشبية المتميزة بدقة الحفر اليدوى والتصميمات الأصيلة وأشغال الجلود الطبيعى والمفروشات بتصميماتها الحديثة والخامات القطنية الفريدة وألوان السجاد والكليم اليدوي، والتى تعد كل منها قطعة فنية فريدة من نوعها من أعمال النول المصري الأصيل والمصنوعة يدوياً بألوانه والنقوش البدوية والفرعونية المستوحاة من البيئة والمعلقات التى جمعت بين الأصالة واللمسات الفنية اليدوية وألوان الملابس السيناوية المتميزة ومنتجات سيوة من الملح الطبيعي، كذلك أشكال الفضة والنحاس المطعمة من الاكسسوارات ومنتجات الصدف.

وأشادت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالمعروضات، وحرصت على الاستماع إلى العارضين المشاركين، معربة عن اعتزازها بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية، بما تمثله من رمزٍ حضاري ومنارةٍ للثقافة والمعرفة، ودورها الممتد في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث المصري وإبراز قيمته للأجيال المتعاقبة.

وأكدت أن مكتبة الاسكندرية اليوم تستقبل ٧٠ عارضا وعارضة يمثلون منتجات ٢٧ محافظة ونماذج من منتجات الاشخاص من ذوى الاعاقة، حيث يعد هذا التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة ومكتبة الاسكندرية نموذجا للتشارك الفعال وإيمانًا مشتركًا بأن الحفاظ على الصناعات التراثية هو حفاظ على هوية الوطن، واستثمار في إرث ثقافي يمثل واحدا من اهم عناصر القوة الناعمة للدولة المصرية فضلا عن أنه يعكس الدور الاجتماعي الهام لمكتبة الإسكندرية وتأكيدا على تكاتف جميع مؤسسات الدولة لدعم هذا الملف الهام.

وأضافت صاروفيم أن برامج التمكين الاقتصادي بالوزارة هى رؤية تعمل على استثمار ما تمتلكه المجتمعات المحلية من مهارات وحرف متوارثة وتحويلها إلى فرص إنتاج حقيقية تحقق الاستدامة الاقتصادية للأسر، وهو ما يجعل دعم الحرفيين والأسر المنتجة وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة.

وأوضحت أن المعارض المتخصصة تمثل حلقة الوصل بين الحرفي والسوق، وتسهم في إحياء الحرف التقليدية، وتعزيز قيمتها الاقتصادية، وترسيخ حضورها في وجدان المجتمع، بما يضمن استمرار هذا الموروث الثقافي باعتباره جزءًا أصيلًا من شخصية الدولة المصرية ومسيرتها نحو التنمية المستدامة .

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أن معارض “ديارنا” تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم الحرف اليدوية والتراثية المصرية، حيث تعكس مستوى متميزًا من الجودة في التصنيع والتصميم والتشطيب، بما يعكس الذوق المصري الراقي والإبداع المتجدد في مختلف المحافظات، من أقصى الشمال حتى جنوب الصعيد، مشيراً إلى أن هذه المعارض لا تقتصر على كونها منافذ لعرض المنتجات، بل تُعد منصة حقيقية لإبراز قدرات الحرفيين وفتح آفاق جديدة أمامهم للتسويق المحلي والدولي.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب الشباب والسيدات على مختلف الحرف، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، مع إتاحة برامج تدريبية مجانية تشمل تنمية المهارات الفنية والتسويقية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي.

كما أعرب المهندس أيمن عطية عن خالص شكره وتقديره لكافة الجهات القائمة على تنظيم هذا المعرض الرائع، لما بذلوه من جهود متميزة أسهمت في خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة الحرف اليدوية المصرية، وتعكس حجم التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم وتمكين الحرفيين والأسر المنتجة، داعياً أهالي الإسكندرية إلى الإقبال على هذه المعارض لدعم المنتج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لاستعادة رونق المدينة وتعزيز مكانتها كعاصمة للجمال والثقافة والإبداع.

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية أن استضافة معرض "ديارنا" بالمكتبة تأتي في إطار دعم الحرف التراثية والإبداع المصري، فالمكتبة تحرص على تشجيع العمل التنموي والمجتمعي باعتبارها عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا أن الحرف المعروضة تمثل نماذج متميزة من الإبداع الشعبي، وتعكس مهارات المرأة المصرية والعاملين في هذا المجال.

وأضاف أن المكتبة لا تقتصر على توفير مساحات لعرض المنتجات فقط، بل تعمل على تنمية القدرات من خلال برامج تدريبية متنوعة تستهدف النساء وذوي الهمم والفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن التدريب يمثل أحد أهم أدوات صقل المواهب وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات مستدامة قادرة على تحقيق دخل لأصحابها.

وشدد الدكتور زايد، على أن جميع البرامج التدريبية التي تقدمها المكتبة تُتاح مجانًا، انطلاقًا من دورها الثقافي والتنموي، لأن هدفها الأساسي هو خدمة المجتمع ودعم الإبداع دون السعي إلى تحقيق الربح، مؤكدًا أن الحرف المعروضة تعكس قدرًا كبيرًا من الإبداع والمهارة لدى المرأة المصرية والعاملين في هذا المجال.