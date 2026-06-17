فيديوهات الروتين اليومى.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى وابنتها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بتناول المأكولات بطريقة مقززة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

بمواجهتهما، اعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









